Heftige Gewitter : Über 3000 Blitze entladen sich über der Schweiz

Im Kanton Freiburg hatten die Feuerwehren nach einem Gewitter alle Hände voll zu tun. Es wurden Keller, Garagen und Untergeschosse überflutet.

Am Sonntagabend gewitterte es in der Schweiz kräftig. Es entluden sich bis 23 Uhr über 3000 Blitze. Das komme in der zweiten Septemberhälfte nicht oft vor, twitterte MeteoNews. Die meisten Blitze wurden in den Kanton Freiburg, Bern und Waadt gezählt.