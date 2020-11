Darum gehts Im Rahmen des Movember haben die beiden Schaffhauser Sandra Gutknecht und Felix Roth einen über 60 Kilometer langen Fussmarsch hinter sich gebracht.

Auch 60’000 Seilsprünge gehörten zur Challenge.

Die Movember-Bewegung will Männer auf der ganzen Welt daran erinnern, mehr auf ihre Gesundheit zu achten.

Mit kompletter Brand- und Atemschutzausrüstung der Feuerwehr und dem Hintergrund Movember liefen Sandra Gutknecht und Felix Roth an drei Sonntagen insgesamt 63 Kilometer. Das Ziel der beiden Schaffhauser und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Thayngen und HOT (Hallau–Oberhallau–Trasadingen): «Wir wollen auf die männliche Gesundheits-Prophylaxe aufmerksam machen», sagt Gutknecht.

«Viele Männer sterben an Hoden- oder Prostatakrebs. Auch die Suizidrate unter Männern ist erschreckend hoch», erklärt die 25-Jährige. «Mit unserer Aktion wollen wir diese Tabuthemen in der Gesellschaft brechen, zum Nachdenken anregen, sensibilisieren und so den Betroffenen helfen.»

Gestartet sind die beiden am 15. November bei der Feuerwehr Thayngen. Weiter ging es zur Feuerwehr Schaffhausen, dann zur Feuerwehr Neuhausen am Rheinfall, vorbei beim Wehrdienstverband Oberklettgau in Beringen und der Feuerwehr Mittelklettgau in Neunkirch. Beim Feuerwehrverband HOT endete dann die erste Etappe. «An diesem Tag haben wir 30 Kilometer zurückgelegt und haben elf Atemschutzflaschen pro Person verbraucht», so die 25-Jährige.

Movember Die Movember-Bewegung, der Name ist eine Wortzusammensetzung aus November und Moustache (Schnurrbart), will Männer auf der ganzen Welt daran erinnern, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Eine grosse Rolle spielen dabei Themen wie Prostatakrebs, Hodenkrebs, psychische Gesundheit und Selbstmordprävention. Entstanden ist die Bewegung im Jahr 2003 in Australien. Seitdem lassen sich zahlreiche Männer auf der ganzen Welt Schnurrbärte wachsen, um auf die verschiedenen Themen aufmerksam zu machen. Seit 2012 ist die Movember-Bewegung auch in der Schweiz vertreten. In der Zwischenzeit gibt es verschiedene Movember-Aktionen, wie unter anderem den 60-Kilometer-Lauf.

Nach einer einwöchigen Pause folgte am 22. November dann die zweite Etappe. Dieses Mal starteten Gutknecht und Roth beim Feuerwehrverband HOT. Es ging vorbei an mehreren Feuerwehren im westlichen Kantonsteil von Schaffhausen, bevor es wieder zurück ins Magazin HOT ging. «Leider steckten die 30 Kilometer von der ersten Etappe tiefer in den Knochen als gedacht», sagt Gutknecht. «Aus gesundheitlichen Gründen entschieden wir uns, die Runde auf 20 Kilometer anzupassen.»

Die restlichen Kilometer folgten dann am Sonntag. «Diese Challenge war wirklich eine grosse Herausforderung und verlangte doch einiges ab. Ich bin aber froh, dass die Aktion wahrgenommen wird und wir die Leute damit erreichen.»

Neben Roth, der die gesamte Strecke ebenfalls unter Atemschutz lief, waren auch weitere Kollegen der 25-Jährigen im Wanderoutfit an den Etappen dabei: «Für die mentale Unterstützung sorgten Larissa, Bianca, Christa, Joel und Stefan. Für den Flaschentransport waren jeweils unsere Kollegen Dominik, Andi und Roland zuständig.»

Ganz fertig ist Gutknecht aber nicht. «60’000 Seilsprünge gehören ebenfalls zu ihrer Challenge. Mittlerweile wurde 43’000 Mal gesprungen. Die restlichen 17’000 werden bis Ende November folgen .»