Firehouse Subs – das bietet die Kette im Vergleich zu Subway

1 / 8 Firehouse Subs kommt in die Schweiz – zum ersten Mal ausserhalb Nordamerikas. RBI Am Donnerstag eröffnet die Sandwich-Bude am Stauffacher in Zürich. RBI Das Design der Filialen soll an Feuerwehrstationen erinnern, gegründet wurde die Firma von zwei ehemaligen Feuerwehrleuten. RBI

Firehouse Subs: Darum gehts Von der Sandwich-Kette Firehouse Subs gibt es 1200 Filialen in den USA und Kanada.

Jetzt eröffnet in Zürich die erste Filiale ausserhalb Nordamerikas.

Bald könnte die Kette Tim Hortons folgen.

Nach Burger King und Popeyes bringt die Fast-Food-Firma «Restaurant Brands International» (RBI) ihre dritte Marke in die Schweiz. Am Stauffacher in Zürich eröffnet sie am Donnerstag eine Filiale von Firehouse Subs – zum ersten Mal ausserhalb der USA und Kanadas, wo es über 1200 Filialen gibt.

Das ist Firehouse Subs

Zwei Brüder, die zuvor als Feuerwehrmänner arbeiteten, gründeten im Jahr 1994 in Florida die US-Sandwich-Kette. Daher der Name und deshalb erscheinen die Restaurants im Look von Feuerwehrstationen. Feuerwehrleute dürfen dort auch gratis Getränke bestellen, wenn sie den Feuerwehrausweis an der Kasse zeigen. Zur Auswahl gibts die üblichen Softgetränke. 2021 kaufte RBI die Marke.

Das gibt es zu essen

Vier kalte und zwölf heisse Sandwiches wie Pastrami oder Beef & Cheddar Brisket, dazu Salate und Chips. Beilagen wie Chili und Mac & Cheese gibt es nur in Nordamerika, nicht in der Schweiz, dafür aber Pommes Frites in Leiterform, also im Feuerwehr-Design, wie RBI EMEA-Präsident Thiago Santelmo zu 20 Minuten sagt.

Das ist anders als bei Subway

Die Sandwich-Konkurrenz ist gross. Subway hat über 50 Filialen in der Schweiz. Seit 2022 gibt es auch die Kult-Marke Pret A Manger auf dem Markt. Erst kürzlich scheiterte die italienische Kette Panino Giusto in Genf.

Die Firehouse-Sandwiches sind etwas teurer als bei Subway. So kostet das halbe Sandwich Hook & Ladder mit Truthahnbrust, Schinken und Käse etwa 13 Franken und bei Subway fast vier Franken weniger.

Mit Subway lasse sich Firehouse nicht vergleichen, sagt Santelmo zu 20 Minuten: «Wir haben Premiumzutaten aus der Region, schneiden das Fleisch täglich frisch und füllen das Sandwich mit doppelt so viel Fleisch.» Firehouse habe ausserdem ein einzigartiges Dämpfungsverfahren. «Durch den Steaming-Prozess werden die Aromen freigesetzt und die Feuchtigkeit für heisse Sandwiches erhalten», so Santelmo.

Und schmeckts besser als bei Subway?

In Foren wie Reddit und in US-Lokalmedien gibt es zahlreiche Vergleiche zwischen Sandwich-Ketten. Meist landet Firehouse zwar nicht auf dem ersten, aber weit vor Subway. Während Subway auf gesunde Zutaten baue, setze Firehouse mehr auf Geschmack, so das Urteil einiger Tester.

Was ist deine liebste Fast-Food-Kette? McDonald’s Burger King KFC Subway Pizza Hut Taco Bell Popeyes In-N-Out Wendy’s Eine andere Ich mag keinen Fast-Food.

Darum gibts die erste Filiale ausserhalb Nordamerikas in der Schweiz

Die Schweiz eigne sich gut als Start, weil sie eine hohe Qualität bei Lebensmitteln habe, sagt Santelmo. Franchise-Nehmer ist Marché. Mit der Coop-Tochter habe RBI seit 2008 gute Erfahrungen mit dem Betrieb von Burger-King- und Popeyes-Filialen in der Schweiz gemacht. Ausserdem hat die Firehouse-Mutterfirma RBI ihren Europa-Sitz in Zug.

Darum eröffnet die Filiale am Stauffacher in Zürich

Firehouse ist am Stauffacher in Zürich eingezogen, wo zuvor die Zürcher Kette Not Guilty einen Standort hatte. Nachbarn sind McDonald’s und ein Beck, etwa 200 Meter weiter ist auch ein Subway. Santelmo begründet die Standortwahl mit der hohen Passantenfrequenz. «Dort wo viele Leute sind, dort ist auch die Konkurrenz», sagt er.

Folgen weitere Filialen?

Weitere Standorte in der Schweiz seien möglich, Konkretes verrät Santelmo noch nicht. Die Filiale solle der Start für die weltweite Expansion sein. «Zuerst kommt die Schweiz, dann Mexiko und dann weitere Länder.»

Folgt bald Tim Hortons? Nach Burger King, Popeyes und nun Firehouse Subs könnte auch das vierte Quick-Service-Restaurant Tim Hortons von RBI in die Schweiz kommen. «Wir haben den Plan, in Europa zu wachsen, die Schweiz ist natürlich auch eines unserer Ziele mit Tim Hortons», sagt Santelmo. Die ursprünglich kanadische Kette bietet den ganzen Tag Frühstück mit Kaffee, Donuts, Rösti und Sandwiches.