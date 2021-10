Grossbrand in Utzenstorf BE – Feuerwehrmagazin einen Tag nach Eröffnung durch Feuer beschädigt

Am Sonntagabend brach auf dem Industrieareal in Utzenstorf ein Grossbrand aus.

Am Samstag wurde das neue Feuerwehrmagazin der Feuerwehr Unteren Emme in Utzenstorf im kleinen Rahmen eingeweiht, am Sonntag nahm das Magazin wegen eines Brandes einer Produktionshalle bereits Schaden: «Durch die grosse Hitze wurde die Fassade leicht beschädigt», sagt Feuerwehrkommandant Thomas Binz. Das sei aber nicht allzu dramatisch: «Es ist nur ein rein optisches Problem, die Funktionalität des Magazins ist nicht eingeschränkt. Der Schaden ist relativ minim.»

«Wir sind sehr froh, dass nicht unser Magazin gebrannt hat. In der ersten Phase der Brandbekämpfung konzentrierten wir uns auf das Schützen unseres Magazins und der Nachbarliegenschaften. Danach konnten wir mit den Löscharbeiten des Brandobjektes beginnen», erklärt Binz. Die Feuerwehr kühlte die Gebäudeteile, um weiteren Schäden zu vorzubeugen. «Die grosse Hitzeeinstrahlung des Brandobjekts und die rasante Ausbreitung des Feuers benötigten in der ersten Phase der Löscharbeiten verhältnismässig viel Wasser und Personal. Das stellte die grösste Herausforderung dar».

«Glück im Unglück»

Am Sonntagabend war in Utzenstorf eine Produktionshalle in Brand geraten. Zwei benachbarte Fabrik- und Lagergebäude sowie ein Feuerwehrmagazin wurden ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass die Produktionshalle, in der vier Firmen untergebracht waren, komplett zerstört wurde.