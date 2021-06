Kalifornien : Feuerwehrmann erschiesst Kollegen und setzt Haus in Brand

In der Nähe von Los Angeles ist es zu einem Zwischenfall auf einer Feuerwehrwache gekommen. Ein Streit zwischen zwei Feuerwehrmännern soll eskaliert sein – er endete tödlich.

In einer Feuerwache in Kalifornien ist ein Feuerwehrmann erschossen und ein Kollege durch Schüsse verletzt worden. Als mutmasslichen Täter nannte die Polizei einen Mann, der zum Zeitpunkt des Verbrechens ebenfalls für die Feuerwehr im Bezirk Santa Clarita arbeitete. Die Schüsse fielen am Dienstag in der kleinen Ortschaft Agua Dulce, rund 70 Kilometer nördlich von Los Angeles.