USA : Feuerwehrmann musste mit ansehen, wie seine Familie bei Brand stirbt

Bei einem Hausbrand im US-Bundesstaat Pennsylvania sind zehn Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen drei Kinder. Das Feuer zerstörte in der Nacht auf Freitag ein zweistöckiges Haus in der Stadt Nescopeck, wie die Polizei mitteilte. Drei Erwachsene konnten den Flammen entkommen. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Harold Baker von der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nescopeck im Osten der USA war einer der ersten Retter, die am brennenden Haus eintrafen – und sah, dass es sich um das Haus seines Schwagers handelte, wie er der «New York Times» sagte. Unter den Todesopfern waren seine 19 und 22 Jahre alten Kinder. «Ich habe versucht, so schnell wie möglich reinzugehen», sagte Baker der «New York Times». «Ich habe es drei Mal versucht.»

Feuer soll auf Veranda ausgebrochen sein

Feuerwehrmann Baker sagte der Nachrichtenagentur Associated Press, bei den Toten handele es sich um seinen Sohn, seine Tochter, seinen Schwiegervater, seinen Schwager, seine Schwägerin, drei Enkelkinder und zwei weitere Verwandte. Er sagte, die drei toten Kinder – zwei Buben und ein Mädchen – lebten nicht in dem Haus, sondern seien während der Sommerferien zu Besuch gewesen. Die Polizei hat die Opfer bisher als Dale Baker (19), Star Baker (22), David Daubert Sr. (79), Shannon Daubert, (42), Laura Daubert (47) und Marian Slusser (54) identifiziert. Baker sagte, sein Sohn Dale sei in seine Fussstapfen getreten und habe sich der Feuerwehr angeschlossen.

Drei Erwachsene konnten sich retten

«Feuerwehrleute versuchten mutig, auf der Rückseite in das Haus einzudringen, wurden aber von den grossen Flammen und der Hitze zurückgedrängt», sagte der Leutnant der Pennsylvania State Police, Derek Felsman, am Freitag gegenüber Reportern. Baker sagte der Zeitung «Citizens' Voice» in der Stadt Wilkes-Barre: «Als wir hier um die Ecke in die Dewey Street einbogen, wusste ich sofort, um welches Haus es sich handelte, als ich die Strasse hinunterschaute.» Er sei im ersten Löschzug gewesen. Der Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, schrieb auf Twitter, er sei «untröstlich» über die Tragödie.