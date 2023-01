Rümlingen: Feuerwehroffizier stirbt bei Unfall

Am Montag kam es in Rümlingen zu einem tödlichen Unfall. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein Feuerwehroffizier auf einer Einsatzfahrt mit seinem Pikettfahrzeug von Rünenberg herkommend auf dem Eselweg in Richtung Rümlingen. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen kollidierte er auf der abfallenden Strasse mit dem rechtsseitigen Strassenbord, worauf das Fahrzeug auf die linke Seite kippte. In der folgenden Linkskurve stellte es das rutschende Fahrzeug wieder auf die Räder und es kam querstehend auf der Fahrbahn zum Stillstand.