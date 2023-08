Kanton Freiburg: Feuerwerk missglückt – mehrere Verletzte

Ein Feuerwerk in Villars-sur-Glâne musste abgebrochen werden.

Am späten Montagabend organisierte die Freiburger Gemeinde Villar-sur-Glâne ein Feuerwerk. Alles verlief nach Plan, bis plötzlich «zwei Raketen in die Menschenmenge geflogen sind», berichtet ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt den Zwischenfall und schreibt in einer Mitteilung, dass mehrere Personen durch pyrotechnische Gegenstände verletzt worden seien.