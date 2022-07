Trockenheit: Feuerwerk am 1. August? Diese Regeln gelten aktuell in deinem Kanton

Aargau

Im Kanton Aargau herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Deshalb gilt ein Feuerverbot im Wald und im Abstand von bis zu 50 Metern zum Waldrand. Dieses Verbot gilt ausdrücklich auch für die bestehenden, eingerichteten Feuerstellen und bei Waldhütten sowie an Picknick- und Spielplätzen in Wäldern und an Waldrändern. Das Verwenden von Gas- und Elektrogrills ist bei vorsichtigem Einsatz zulässig. Die Gemeinderäte können zudem zusätzliche lokale Verbote erlassen. Das Abbrennen von Feuerwerk im Abstand von weniger als 200 Metern zum Wald ist zudem verboten.



Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Hier hat der Kanton leidlich eine Mahnung ausgesprochen: Mit Feuer im Wald und in Waldesnähe/im Freien soll möglichst sorgfältig umgegangen werden. Feuer sind möglichst zu unterlassen, Feuerwerk ist jedoch weiterhin erlaubt.



Appenzell Innerrhoden

Im Kanton Appenzell Innerrhoden herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Auch hier hat der Kanton leidlich eine Mahnung ausgesprochen: Mit Feuer im Wald und in Waldesnähe/im Freien soll möglichst sorgfältig umgegangen werden. Feuer sind möglichst zu unterlassen, Feuerwerk ist jedoch weiterhin erlaubt.



Basel-Landschaft

Im Kanton Basel-Landschaft herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es ist verboten, im Wald und an Waldrändern Feuer zu entfachen (Mindestabstand 50 Meter). Dies gilt auch für selbst mitgebrachte Grills aller Art. Es ist verboten, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen. Der Abstand zum Wald von Höhen- und 1. Augustfeuern muss mindestens 200 Meter betragen. Ein Feuerwerkverbot liegt nicht vor.



Basel-Stadt

Im Kanton Basel-Stadt herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es ist verboten, im Wald und an Waldrändern Feuer zu entfachen (Mindestabstand 50 Meter). Dies gilt auch für selbst mitgebrachte Grills aller Art. Bei starkem Wind im Freien darf kein Feuer entfacht werden. Es ist verboten, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen. Der Abstand zum Wald von Höhen- und 1. Augustfeuern muss mindestens 200 Meter betragen. Ein Feuerwerksverbot liegt nicht vor.



Bern

Im Kanton Bern herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Im ganzen Kanton gilt ein Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe (Mindestabstand 50 Meter). Die Waldbrandgefahr wird als «gross» beurteilt. Ausserhalb der Verbotszonen soll Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht entfacht werden. Bei Wind ganz darauf verzichten.



Freiburg

Im Kanton Freiburg herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es gilt ein Verbot von offenen Feuern und von Feuerwerk auf dem gesamten Kantonsgebiet. Im Rahmen des Nationalfeiertags können Ausnahmen für Gemeinden vorgesehen werden. Grillen und Grillen im Garten oder auf der Terrasse sind von dem Verbot nicht betroffen, sofern die Mindestsicherheitsregeln eingehalten werden.



Genf

Im Kanton Genf herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Deshalb gilt ein absolutes Feuerverbot im Freien. Dies betrifft auch Feuerwerk.



Glarus

Im Kanton Glarus herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Deshalb gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Feuer sind anderswo im Freien möglich, jedoch jeweils mit der angebrachten Vorsicht. Feuerwerk ist auf dem gesamten Kantonsgebiet verboten.



Graubünden

Im Kanton Jura herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3 bis 4. In den meisten Teilen Graubündens gilt ein absolutes Feuerverbot, welches auch Feuerwerk beinhaltet. Kein Feuerverbot gibt es im Oberengadin, Samnaun, Scuol-Valsot, Val Müstair und Zernez. Hier kann am 1. August Feuerwerk abgebrannt werden.



Jura

Im Kanton Jura herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe (Mindestabstand 200 Meter). Feuer sind anderswo im Freien möglich, jedoch jeweils mit der angebrachten Vorsicht. Das Abbrennen von Feuerwerk und pyrotechnischen Gegenständen ist auf dem gesamten Kantonsgebiet grundsätzlich verboten. Jedoch können die Gemeinden am 1. August das Abbrennen von Feuerwerk in gesicherten Zonen auf eigene Verantwortung erlauben.



Luzern

Im Kanton Luzern herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Feuer sind nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht. Ein Feuerwerksverbot gilt bisher nicht.



Neuenburg

Im Kanton Neuenburg herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe, zudem ist Feuerwerk auf dem gesamten Kantonsgebiet verboten.



Nidwalden

Im Kanton Nidwalden herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Es gelten lediglich Mahnungen: beim Grillieren fest eingerichtete Feuerstellen verwenden, beim Verlassen Feuer vollständig löschen, keine brennenden Zigaretten und Streichhölzer wegwerfen. Ein Feuerwerksverbot gilt bisher nicht.



Obwalden

Im Kanton Obwalden herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Es gelten lediglich Mahnungen: beim Grillieren fest eingerichtete Feuerstellen verwenden, beim Verlassen Feuer vollständig löschen, keine brennenden Zigaretten und Streichhölzer wegwerfen. Ein Feuerwerksverbot gilt bisher nicht.



Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Im Wald und in Waldesnähe (Mindestabstand 200 Meter) gilt ein generelles Feuerverbot. Das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, insbesondere Raucherwaren, ist ebenfalls verboten. Im Siedlungsgebiet sind offene Feuer ebenfalls verboten. Weiterhin erlaubt bleiben im Siedlungsgebiet Feuer in befestigten Feuerstellen, Kohle-, Elektro- und Gasgrills. Es besteht ein Feuerwerksverbot im ganzen Kanton.



Schwyz

Im Kanton Schwyz herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Feuer im Wald und Waldesnähe sind nur noch an offiziellen, fest eingerichteten, Grillstellen erlaubt.­ Ein Feuerwerksverbot gilt bisher nicht.



Solothurn

Im Kanton Solothurn herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe, an Fluss- und Seeufern sowie ein grundsätzliches Feuerwerksverbot für das ganze Kantonsgebiet.



St. Gallen

Im Kanton St. Gallen herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3 bis 4. Es ist ab Mittwoch verboten, Feuerwerk in Wäldern oder in Waldesnähe abzubrennen. Zudem darf auch an offiziellen Feuerstellen kein Feuer gemacht werden, es sollten keine Raucherwaren weggeworfen und auf das Steigenlassen von Himmelslaternen (fliegende Lampions) sollte ebenfalls verzichtet werden.



Tessin

Im Kanton Tessin herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3 bis 4. Für den ganzen Kanton gilt ein absolutes Feuerverbot, welches auch ein Feuerwerksverbot beinhaltet.



Thurgau

Im Kanton Thurgau herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es gilt ein vorübergehendes Verbot für das Entfachen von Feuern oder des Wegwerfen von brennenden Streichhölzern oder Rauchwaren im Wald und im Umkreis von 200 Metern um die Wälder. Gleichzeitig gilt auch ein allgemeines Verbot für das Abbrennen von Feuerwerken auf dem ganzen Kantonsgebiet.



Uri

Im Kanton Uri herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Das Entfachen von Feuer im Wald, das Abbrennen von Feuerwerk, das Steigenlassen von Heissluftballons und das Wegwerfen von brennenden Zigaretten und Streichhölzern ist untersagt. Zudem gilt ein Feuerwerksverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet.



Waadt

Im Kanton Waadt herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4. Es gilt ein absolutes Feuerverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet. Dies umfasst auch ein Feuerwerksverbot.



Wallis

Im Kanton Wallis herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 4 bis 5. Es gilt deshalb ein generelles Feuerverbot im Freien für das gesamte Kantonsgebiet. Dies gilt auch für das Abfeuern von Feuerwerkskörpern.



Zug

Im Kanton Zug herrscht Waldbrandgefahr der Stufe 3. Es gilt ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Ein Feuerwerksverbot gilt bisher nicht.