Mario Balotelli: Das sind seine grössten Skandale

«Balotellata», nennt man in Italien die Skandale von Mario Balotelli. Der Fakt, dass man in unserem Nachbarland sogar einen eigenen Begriff für unüberlegte und unvernünftige Aktionen des Stürmers kreiert hat, zeigt: Die Skandal-Akte des 32-Jährigen ist ellenlang und nicht erst seit dem jüngsten Stinkfinger-Eklat gegen die FCB-Fans und dem darauffolgenden Rundumschlag auf Instagram gegen Liga und Verband gross. Wir haben euch eine Auswahl der grössten und kuriosesten Fehltritte des Sion-Superstars in einem Listicle aufgelistet.

Darts-Prank

Viele der Balotelli-Skandale ereigneten sich zu seiner Zeit in England. Als er bei Manchester City spielte, bewarf er im März 2011 einen Jugendspieler im City-Trainingszentrum Carrington mit Dartpfeilen und sorgte damit für grossen Wirbel auf der Insel. Gemäss dem Magazin «People» habe Balotelli seine Wurfgeschosse aus dem Fenster im ersten Stock eines Gebäudes geworfen. Der damals 20-Jährige erklärte, er habe die Jungs bloss «erschrecken» wollen.

Feuerwerk im Badezimmer

Im Oktober 2011 zündet Balotelli am Fenster seines Badezimmers in Manchester Feuerwerkskörper und sorgte dafür, dass die Feuerwehr ausrücken musste. Zum Heimspiel gegen Rivale Manchester United wenige Stunden später erschien die Skandalnudel mit einem Shirt, auf dem stand: «Why always me?» Wohl eine Anspielung auf seine diversen Eskapaden, die von der englischen Presse genüsslich wiedergegeben wurden.

Balotelli mit dem legendären Jubel beim Manchester-Derby. imago images/Mary Evans

Rasen-Allergie

Mit Manchester City trat Balotelli 2011 in der Europa League auswärts gegen Dynamo Kiew an, wobei der Italiener nach der ersten Halbzeit in der Kabine blieb. Die kuriose Begründung Balotellis: Er sei allergisch auf das Gras in der Ukraine und könne nicht mehr weiterspielen.

Taxi-Gate

Weil er Angst hatte, sich zu verfahren und weil er einen Termin mit Berater Mino Raiola in London hatte, liess Balotelli 2012 vor seinem Sportwagen ein Taxi von Manchester bis in die englische Hauptstadt vor sich herfahren. Inklusive Rückweg für das Taxi kostete ihm die Show umgerechnet rund 2000 Franken.

«Weil ich reich bin»

Ebenfalls zu Manchester-Zeiten soll Balotelli in seinem Sportwagen in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. Ein Polizist fragte den Italiener, warum er 25000 Pfund dabei habe. Die kühle Antwort des Enfant terribles: «Weil ich reich bin.».

Auto 27 Mal abgeschleppt

Mit Auto-Geschichten sorgt Balotelli immer für Furore. Laut «The Sun» wurde der Maserati des Skandal-Stürmers in seinem ersten Jahr bei Manchester City ganze 27 Mal abgeschleppt. Zudem habe Balotelli im Schnitt drei Strafzettel pro Tag erhalten und so in weniger als zwölf Monaten Bussen in der Höhe von über 11’000 Franken berappen müssen.

Der Unfallwagen (Audi R8) von Mario Balotelli auf einem Abschleppwagen. imago sportfotodienst

Einbruch in Frauen-Knast

Als Balotelli noch bei Inter Mailand spielte, preschte er mit seinem Bruder Enock Barwuah im Sommer 2010 auf den Hof eines Frauengefängnisses in Brescia. Im anschliessenden Polizeiverhör sagte «Balo» aus, dass er neugierig gewesen sei und nicht gewusst hätte, dass man für das Betreten des Gefängnisses eine Erlaubnis brauche.

Mafia-Besuch in Neapel

Den Schweizer Fussballverband bezeichnet Balotelli in seiner Instagram-Story nach dem Spiel gegen den FC Basel als «Mafia», dabei hatte der frühere Angreifer der Squadra Azzurra selbst eine Vergangenheit mit der italienischen Untergrundorganisation. Gemäss einem Polizeibericht soll Balotelli 2010 mit zwei Bossen der Camorra, der neapolitanischen Mafia, durch Neapels Drogenviertel flaniert sein und dabei gemeinsame Fotos mit zwei berühmt-berüchtigten Paten geknipst haben. 2013 warf zudem ein Mafioso Balotelli öffentlich vor, er habe ihm Kokain und Heroin verkauft. Dies dementierte der Fussball-Star aber heftig.

