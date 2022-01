Polizeimeldungen – Feuerwerk setzt Hochsprungmatte in Brand

Schwyz

Im Kanton Schwyz verlief die Silvesternacht grösstenteils ruhig. In der Zeit von Freitagabend, 31. Dezember 2021, bis am Neujahrsmorgen 2022, gingen auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz rund zwanzig Meldungen ein, welche eine Ausrückung der Polizistinnen und Polizisten erforderten. Die Meldungen betrafen abgeschossenes Feuerwerk, Streitigkeiten, Nachtruhestörungen, Einbruchdiebstähle, Sachbeschädigungen oder verdächtigte Wahrnehmungen.

St. Gallen

In vier Fällen rückte die Kantonspolizei St. Gallen aus, weil Personen Böller oder Raketen gegen Gebäude zündeten oder auf vorbeifahrende Autos warfen. In Rapperswil-Jona wurde zudem ein Parkticketautomat und in Uzwil zwei Abfalleimer mutmasslich mit Feuerwerk stark beschädigt. In rund 10 Fällen wegen Ruhestörung im privaten sowie öffentlichen Bereich konnte für Ruhe gesorgt werden. In sechs Fällen mussten Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen bei Streitereien im Privatbereich intervenieren und schlichten. In Sargans und Rapperswil-Jona kam es zu je einer Auseinandersetzung unter Barbesuchenden. Die Kantonspolizei St. Gallen konnte schlichten. Verletzte Personen sind keine bekannt.