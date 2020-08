vor 39min

Marbachegg LU

Feuerwerks-Batterie kippt um und beschiesst Gäste in Gartenrestaurant

Bei einem Unfall am 1. August in Marbachegg LU wurden 13 Personen verletzt. Die Polizei wurde eingeschaltet.

von Martin Messmer

Darum geht es Eine Feuerwerksbatterie kippte im Berggasthaus Marchbachegg LU um.

13 Gäste wurden von den Feuerwerkskörpern getroffen.

Auf der Gartenterrasse vom Berggasthaus Marchbachegg wurden am 1. August insgesamt 13 Personen leicht verletzt: Kurz nach 22 Uhr kippte eine Feuerwerksbatterie während dem Abbrennen um, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mit. Dabei wurde mindestens ein Feuerwerkskörper in Richtung der Gartenterrasse in die Zuschauer abgefeuert. Alle Personen wurden umgehend von Mitarbeitern der Sportbahnen medizinisch versorgt. Der Vorfall wurde gestern der Polizei gemeldet.

Es war nicht der einzige Unfall im Kanton Luzern am Nationalfeiertag: Ein Jugendlicher verletzte sich in Emmenbrücke. Ein Knallkörper detonierte in seiner Hand. Der 17-jähriger erlitt leichte Verbrennungen. Er wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht.

