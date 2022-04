Ukraine-Krieg : Feuerwerks-Verbot am 1. August wegen Ukraine-Flüchtlingen?

Um Geflüchtete aus der Ukraine nicht an den Krieg zu erinnern, soll am 1. August auf Feuerwerk verzichtet werden. Diese Forderung findet in Bern offene Ohren.

Die Idee stammt ursprünglich von der Reinacher Einwohnerrätin Farideh Eghbali. Sie setzt sich gegen 1.-August-Feuerwerk ein, weil sie befürchtet, dass die Explosionen der Raketen und Böller Geflüchtete aus der Ukraine in die schrecklichen Erlebnisse im Krieg zurückversetzen könnten. Die Nationalrätin Manuela Weichelt hat Verständnis für die Situation und unterstützt den Vorschlag: «Das ist für mich ein persönlicher Grund. Ich bin eine der Überlebenden vom Zuger Attentat. Ich kann es nachvollziehen, dass Leute, die Krieg erlebt haben, die flüchten mussten, Schüsse gehört haben etc., dass ein Teil von ihnen retraumatisiert werden kann».

Doch die Idee des Verbots kommt nicht überall gut an. Nationalrat Thomas de Courten ringt mit der Fassung: «Ich muss feststellen, dass das ein verzweifelter Versuch einer Selbstprofilierung ist, der auf dem Buckel der Betroffenen ausgetragen wird. Das finde ich in dieser Situation schade und beschämend». Er stellt den effektiven Nutzen solcher Vorschläge in Frage. Das Feuerwerk wegen «ein paar wenigen für alle zu verbieten», findet er falsch, sagt Thomas de Courten.