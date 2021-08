1.-August-Unfall in Brienz - Feuerwerksrakete detoniert in Hand von 18-Jährigen und verletzt ihn schwer

Am Nationalfeiertag nach 23 Uhr ereignete sich in Brienz BE ein schlimmer Feuerwerkunfall.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, verletzte sich am 1. August kurz nach 23 Uhr ein Mann in Brienz schwer. Der 18-Jährige war im Begriff, eine Feuerwerksrakete zu zünden, als diese in seiner Hand detonierte. «Ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam versorgte den an der Hand und im Gesicht schwer verletzten Mann», sagt Kapo-Sprecher Patrick Jean. Ein Rega-Rettungsteam transportierte den Mann schliesslich in ein Spital. Warum der Feuerwerkskörper in der Hand des Mannes explodierte, ist unklar. Die Kapo hat eine Untersuchung eingeleitet. Im Rahmen der Nationalfeierlichkeiten verzeichnete die Kantonspolizei Bern rund 40 Meldungen wegen Sachbeschädigungen oder störenden Lärmemissionen im gesamten Kantonsgebiet.