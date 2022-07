Kanton Thurgau: Feuerwerksverbot – «Der grösste Teil unserer Einnahmen wird wegfallen»

Fabian Frey muss den diesjährigen Standverkauf in Kradolf TG aufgrund des Feuerwerksverbots und der Gefahren sausen lassen.

Am Freitag teilte das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau mit, dass mit sofortiger Wirkung ein Feuer- sowie Feuerwerksverbot in Kraft trete. Grund seien die enorme Hitzewelle und die damit einhergehende Trockenheit. Das Verbot betreffe alle Kantonsgebiete. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, wie lange es Bestand habe.

Sollte es sich über den 1. August, den Schweizer Nationalfeiertag, hinausstrecken, hat das für Feuerwerksunternehmen im Kanton Thurgau massive Folgen: «Wenn es so trocken bleibt, ist die Entscheidung natürlich die richtige, aber vielleicht hätte man noch etwas abwarten können», sagt Bruno Schönenberger, Geschäftsführer von Perj Feuerwerk GmbH in Klarsreuti TG. «Ich hoffe sehr, dass sich noch etwas ändert, denn dies ist ein enormer Verlust für uns», so Schönenberger weiter.