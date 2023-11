Feuerwerksverbot: Initiative steht – Schluss mit Böllern und Raketen an Silvester? 

In genau 58 Tagen ist Silvester und dann wird der Nachthimmel wieder von Feuerwerk erhellt. Alle, die es gern knallen lassen, können sich Feuerwerk kaufen und es beim Jahreswechsel im Garten in den Himmel jagen. Jedoch soll damit, wenn es nach dem Komitee «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» geht, schon bald Schluss sein.



Die Initiative will ein Verbot von Verkauf und Verwendung von Feuerwerk, das Lärm erzeugt. «Die willkürliche Feuerwerksknallerei hatte für viele Menschen ein Ausmass erreicht, das nicht länger hingenommen werden kann. Es sind Menschen, die selbst betroffen sind, sich an der Knallerei stören und an das Wohl der Tiere und der Umwelt denken», erklärt das Komitee.