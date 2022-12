USA : Feurwehrmann hilft bei Geburt – und adopiert das Baby gleich

Eine junge, alleinerziehende Mutter klagt über extreme Bauchschmerzen. Als Marc am Einsatzort eintrifft, muss die Frau sofort in einen Krankenwagen gebracht werden. Nur Minuten später hilft er der Frau noch im Krankenwagen ihr Kind zur Welt zu bringen. Von der ersten Sekunde an ist es Marc, der die kleine Rebecca Grace mit Hilfe einer Sauerstoffflasche beim Atmen unterstützt.

48 Stunden später wird Rebecca Grace adoptiert

Im Spital offenbarte die Mutter des Mädchens, dass sie sich nicht um ihr Neugeborenes kümmern könne. In diesem Moment hatte Marc das Bedürfnis, sich als ihr Vater anzubieten. Zu diesem Zeitpunkt ist Marc bereits zweifacher Vater. Er und seine Frau Beth wünschen sich schon seit Jahren ein weiteres Kind, doch es wollte einfach nicht klappen. Beth erinnert sich, dass sie an diesem Tag einen Anruf von Marc erhielt. Er sagte ihr: «Ich habe ein Baby entbunden.» Sie antwortete scherzhaft: «Können wir es behalten?»

Bereits am kommenden Tag macht sich Beth auf den Weg in das Spital, in das Rebecca Grace zuvor gebracht wurde. Vor Ort bittet Beth niemand anderes als die Mutter der Kleinen darum, das Mädchen zu adoptieren. So kommt es keine 48 Stunden nach dem Einsatz dazu, dass Marc und Beth ihr Familienglück vervollständigten, indem sie die kleine Rebecca Grace adoptierten.