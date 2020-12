Beat Feuz zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und bald zum vierten? Dreimal in Serie hat der 33-jährige Emmentaler den Abfahrtsweltcup gewonnen. Und wenn am Wochenende in Val d’Isère die Saison auch für die Speedfahrer endlich beginnt, ist eines sicher: Feuz ist der Favorit auf die kleine Kristallkugel in der Königsdisziplin – klarer Favorit! Zwar ist Dauerrivale Dominik Paris wieder zurück, wie gut dessen Form nach auskuriertem Kreuzbandriss ist, bleibt jedoch abzuwarten. Und mit dem Deutschen Thomas Dressen (Hüftoperation) fehlt einer der ärgsten Konkurrenten vorderhand.