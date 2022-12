Beat Feuz muss Abfahrt in Bormio absagen

Am Montag trat Beat Feuz zum ersten Mal seit seiner Rücktrittsankündigung vor die Medien. Er erklärte seinen Entschluss, die Karriere nach dem Rennen in Kitzbühel zu beenden . Drei Abfahrten wollte der Schweizer eigentlich noch absolvieren – nun werden es nur noch zwei sein.

Wie Swiss Ski mitteilt, muss der 35-Jährige das Rennen in Bormio auslassen. Schon an der Medienkonferenz sprach er über eine Grippe und die fehlende Energie. Es sei der Plan, das zweite Training am Dienstag zu fahren, meinte Feuz noch am Montag. Doch die Gesundheit machte ihm einen Strich durch die Rechnung.