Nach 2. Platz in Wengen – Feuz verzichtet auf Siegerehrung – Rückkehr zu schwangerer Freundin

An der zweiten Siegerehrung am Samstag nahm er aber nicht teil. Er reiste zurück in die Heimat.

Am Freitagabend nahm Beat Feuz nach seinem dritten Platz bei der verkürzten Lauberhornabfahrt noch an der offiziellen Siegerehrung im Berner Bergdorf teil. Am Samstag hätte er eigentlich erneut auf der Bühne erscheinen sollen, raste er doch an der zweiten Abfahrt hinter Sieger Kriechmayr auf den zweiten Platz. Doch auf die Siegerehrung am Samstag verzichtet der 34-Jährige. Es standen einzig Domink Paris und Vincent Kriechmayr auf der Bühne auf dem Dorfplatz.