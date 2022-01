Nach Triumph in Kitzbühel : Feuz will mit Preisgeld Kinderzimmer gestalten – «Odi ist ein frecher Fahrer»

Beat Feuz und Marco Odermatt feiern in Kitzbühel den ersten Schweizer Abfahrts-Doppelsieg seit 1992. Vor 30 Jahren noch anders: die Siegesprämie.

Preisgeld in Rekordhöhe: Für Feuz und «Odi» wartet eine schöne Summe an Prämie.

Die Zahlen sprechen für sich: Doppelsieg im Vorjahr, 45. Abfahrtspodest, in der Disziplinenwertung nur noch acht Punkte hinter Dominator Alexander Kilde. Beat Feuz untermauert mit seinem dritten Streif-Triumph seinen Status als absoluter Ausnahmekönner. «Die Leute haben sich in den letzten vier Jahren daran gewöhnt, dass ich auf das Podest fahre», sagt der Schangnauer nach dem Hahnenkamm-Sieg im SRF.

Nun sei es halt auch mal ein achter Platz gewesen. Damit meint Feuz die erste Kitzbühel-Abfahrt vom Freitag. Weshalb lief es am Sonntag besser? «Mir hilft es schon einmal sehr, wenn die Strecke ganz oben anfängt», so Feuz. Am Freitag wurde der Start wegen Schneefalls auf Höhe Mausefalle heruntergesetzt. «Aber die Fahrt muss gut gewesen sein.» Das war sie in der Tat: Ausser dem Teamkollegen Odermatt (+0.21 Sekunden) kommt keiner auch nur annähernd an Feuz’ Zeit heran.