Europa League: Feyenoord zersaust Donezk gnadenlos – Freiburg verpasst Coup gegen Juve

In der Europa und Conference League gehen am Donnerstag die Achtelfinal-Rückspiele über die Bühne.

Freiburg scheitert an Juve

Der SC Freiburg ist im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden. Der Bundesligist unterlag im Rückspiel gegen Juventus Turin am Donnerstag daheim mit 0:2 (0:1). Das Hinspiel beim italienischen Rekordmeister hatten die Freiburger bereits mit 0:1 verloren. Dusan Vlahovic traf für Juventus mit etwas Glück per Handelfmeter nach Videobeweis in der 45. Minute. In der Nachspielzeit erzielte Federico Chiesa (90.+5) denn den zweiten Treffer für die Italiener. Zuvor sah der schon verwarnte Freiburger Manuel Gulde für sein Handspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Gastgeber danach in Unterzahl dem Rückstand hinterherliefen. Wirklich in Gefahr brachten die Gastgeber das Team aus Turin dabei nicht mehr.