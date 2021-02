In dieser Bildstrecke siehst du den Preisvergleich für FFP2-Masken in der Schweiz.

Ab Freitag sind in den ersten Coop-Supermärkten FFP2-Masken erhältlich. Der Basler Detailhändler bietet den 5er-Pack für 5.95 Franken an. Im Verlauf der kommenden Woche werde es in grösseren Supermärkten und im Coop City auch 20er-Packungen für 22.95 Franken geben. Den Preisvergleich mit anderen Händlern siehst du in der Bildstrecke oben.