Fiat 500e La Prima – Dolce Vita unter Strom

Die 42-kWh-Batterie soll bis zu 400 Kilometer ermöglichen. An einer Schnellladestation gibts in 5 Minuten Strom für 50 Kilometer.

«Für uns ist es nicht die dritte Modellgeneration – es ist die dritte Wiedergeburt», sagt Fiat-Chef Olivier François und spricht damit die Geschichte des Cinquecento an, der 1957 in einigen Ländern die individuelle Mobilität revolutioniert hat und 2007 in einer modernen Interpretation auferstanden ist. «Nun gehen wir mit dem neuen 500e ‹ all i n› und schauen nicht zurück. Das ist ein gewagter Schritt bei einem Modell mit dieser legendären Historie – doch für uns ist es der einzig sinnvolle Schritt .»