Fiat 600 Elektro: Der neue Kompakt-SUV mit 400+ km Reichweite

Nicht schon wieder so ein Retro-Ritt. Das haben wir doch schon alles längst hinter uns. Wobei – wenn jemand in die Klamottenkiste der eigenen Historie greifen darf, dann ja wohl Fiat. Schliesslich haben die Italiener die Neuauflage des 500 gefühlt jahrzehntelang mit sanften «Überarbeitungen» am Leben erhalten und ihre grösste Ikone nun auch sehr erfolgreich elektrifiziert. Und das ohne, dass es peinlich oder bemüht wirkte.

Familienfreund

Jetzt folgt der nächste Stromschlag. Noch in diesem Jahr fährt das zweite Elektromodell von Fiat vor, wieder mit einem berühmten Namen am Bug. 600e wird es heissen, wie der ikonische Seicento, der ab Mitte der 50er-Jahre gemeinsam mit dem Cinquecento Fiat zur liebenswerten Volksmarke des kleinen Mannes machte. Über 20 Millionen Autos hat der Hersteller seitdem im B-Segment verkauft. Die kennen sich hier bestens aus.

Der kleine Crossover hat Platz für fünf, in den Kofferraum passen 385 Liter Gepäck. Zum Marktstart gibt es zwei Ausstattungsversionen, 600e Red und 600e La Prima, der üppig ausstaffiert wird. Das Cockpit sieht wie eine grössere Copy-Paste-Version des 500e aus: Unten abgeflachtes Lenkrad, zentraler 10,25-Zoll- Monitor, darunter eine Reihe mechanischer Tasten zur Direktwahl der wichtigsten Funktionen. Tote-Winkel-Warner sind ebenso an Bord wie eine Heckkamera oder ein 360-Grad-Assist. Und es gibt 64 verschiedene Möglichkeiten, den Innenraum zu illuminieren. Schöne neue bunte Welt. Das gilt auch für aussen: Fiat hat ab sofort die Farbe Grau aus der Markenwelt verbannt.

Technisch profitiert der 600e vom strategischen Hütchenspiel der Konzernmutter Stellantis und erhält die Plattform, auf der unter anderem bereits der Jeep Avenger aufbaut und die auch für den neuen kleinen Alfa-SUV vorgesehen ist. Wie der Avenger hat auch der 600e eine 54-kWh-Batterie, die eine Reichweite von über 400 Kilometer im WLTP-Zyklus sowie über 600 Kilometer im Stadtbetrieb ermöglichen soll. Geladen wird mit bis zu 100 kW. Auch die Leistungsdaten von 115 kW/156 PS sind mit dem Elektro-Jeep identisch, was im Fiat für einen Sprint auf 100 km/h in neun Sekunden reichen soll. Nächstes Jahr folgt eine vollelektrische Abarth-Version, die deutlich über 200 PS haben dürfte. Und weil Fiat dem Elektro-Boom doch nicht so ganz traut, bieten sie den 600 in Italien, Spanien und anderen südlichen Gefilden auch noch mi 1,3 Liter-Benziner an.