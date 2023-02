Fideris GR: Mann befreit sich selbst aus Fahrzeug

Unfall bei Fideris: Trotz schwerer Verletzungen an einem Arm konnte sich der Mann aus dem Fahrzeug befreien.

Am Mittwochabend fuhr ein 19-jähriger Mann kurz nach 22 Uhr alleine von Fideris kommend über die Strahleggerstrasse in Richtung Küblis. Vor einer Rechtskurve rutschte sein Auto geradeaus und über den Strassenrand hinaus. Anschliessend stürzte dieses den Abhang hinunter und kam schliesslich an einem Baum zum Stillstand.