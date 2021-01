Offizieller Rücktritt aus dem E-Sport

In einem späteren Video entschuldigte sich Harry beim Management von Vejrgang und die Sache war eigentlich abgeschlossen. Jedenfalls für alle Beteiligten. Denn in einem offiziellen Schreiben gab EA Sports kürzlich bekannt, dass der Brite nun vom nächsten europäischen regionalen Qualifikationsturnier gesperrt ist. Grundsätzlich eine nicht allzu tragische Konsequenz, jedoch nahm Harry diesen Schritt persönlich.

Harry verliess sein bekanntes E-Sport-Team Fnatic und will sich in Zukunft auf seinen Content auf Youtube konzentrieren. Dort hat er bereits ein Video veröffentlicht, wo er die Situation unter die Lupe nimmt und im Gefängis-Look seinen Dampf ablässt. «Ich hatte in meiner Karriere null Konfrontationen mit anderen Spielern», so Harry. «Aber ich will mich hier nicht verteidigen sondern nur klarstellen, dass ich keine Todsünde begangen habe».