Fifa bestätigt: Saudiarabien startet Bewerbung für WM 2034

Erst am Mittwoch hatte das Fifa-Council angekündigt, dass die WM 2030 mit drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen soll und danach in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen wird – also auf drei Kontinenten. Die Entscheidung muss noch vom Fifa-Kongress bestätigt werden. Zugleich hatte die Fifa mitgeteilt, dass sich für die WM 2034 gemäss dem Rotationsprinzip nur Vertreter aus Asien und Ozeanien bewerben sollen, was als deutliches Zeichen an Saudiarabien zu werten war.