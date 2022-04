Neue Regeln für Katar : Fifa-Boss Infantino will WM-Spiele auf bis zu 100 Minuten verlängern

Geht es nach Fifa-Präsident Gianni Infantino, soll im Hinblick auf die WM die Nachspielzeit der Spiele deutlich verlängert werden. Auch eine neue Offside-Regel ist in Planung.

In 230 Tagen wird die WM in Katar mit dem Duell zwischen Senegal und den Niederlanden eröffnet. 230 Tage, die Fifa-Boss Gianni Infantino nutzen will, um eine Regeländerung einzuführen: Der Walliser will die Spielzeit der WM-Partien verlängern!