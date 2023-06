Vinícius Junior: Fifa-Boss kämpft mit Real-Star gegen Rassismus – und schon gibts neuen Eklat 

Die rassistischen Vorfälle bei der Partie zwischen Valencia und Real Madrid vor einigen Wochen sorgten über Spanien hinaus für Schlagzeilen. Real-Star Vinícius Junior wurde damals, nicht zum ersten Mal diese Saison, Opfer von wüsten Beleidigungen. Nun traf sich Fifa-Boss Gianni Infantino mit dem Real-Star und der brasilianischen Nationalmannschaft. «Es wird keinen Fussball mehr geben, in dem Rassismus vorkommt. Genug ist genug», hielt Infantino fest und erklärte, Spiele bei solchem Vorfällen künftig sofort zu stoppen. Weiter verkündete er, dass die Fifa ein neues Anti-Rassismus-Komitee einführt, dem Vinicius vorstehen wird. Zusammen mit anderen Fussball-Stars sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie diskriminierendes Verhalten in den Stadien künftig schärfer sanktioniert werden kann.

Infantino kündet harte Strafen gegen Rassismus an

Mit schwarzen Trikots verlieh Brasiliens Fussball-Nationalmannschaft derweil dem Protest gegen Rassismus Ausdruck. Beim 4:1 im Länderspiel am Samstag gegen Guinea spielte die Seleção in Barcelona in der ersten Halbzeit ganz in Schwarz. In der zweiten Hälfte trugen die Südamerikaner wieder das traditionelle Kanariengelb.