Fifa-Chef Gianni Infantino: Wohnt er im Kanton Zug?

Recherchen an der Adresse des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino lassen Zweifel aufkommen, ob er tatsächlich dort wohnt. Die «SonntagsZeitung» berichtete im vergangenen Herbst, dass Infantino seinen Wohnsitz aus Zürich ins steuergünstige Zug verlegt hat. Geschätzt rund die Hälfte der Kantons- und Gemeindesteuern, die in Zürich fällig gewesen wären, spart er damit ein. Journalisten des dänischen «Ekstra Bladet» suchten nun Infantino an seinem Wohnsitz in Zug persönlich auf. Doch bei ihrem Besuch vor ein paar Wochen öffnete ihnen niemand die Tür. Mehr noch: Mehrere Nachbarn und auch der Pöstler sagten gegenüber den Journalisten, sie hätten gehört, dass Infantino dort wohnt, hätten ihn jedoch nie gesehen.