Kosovo fordert Sanktionen: Fifa ermittelt gegen Nati-Gegner Serbien

Nationalistische Fahne : Fifa ermittelt gegen Nati-Gegner Serbien wegen Flaggen-Provokation

In der Kabine von Serbien wurde vor dem Spiel gegen Brasilien (0:2) eine umstrittene Fahne aufgehängt. Nun hat die Fifa Ermittlungen eingeleitet.

Die Flagge mit dem Schriftzug «Nema Predaje» war am Donnerstagabend auch auf der Tribüne des Lusail-Stadions zu sehen.

«Niemals aufgeben» – diese Fahne mit den Umrissen Kosovo in den serbischen Landesfarben hing in der serbischen Garderobe.

Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, Serbien erkennt diese aber bis heute nicht an.

Vor dem Spiel gegen Brasilien hing in der serbischen Garderobe eine umstrittene Fahne, wie ein aufgetauchtes Foto zeigt.

Bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar gibt es Ärger wegen einer Fahne, die in der Umkleidekabine der serbischen Mannschaft aufgehängt und fotografiert wurde. Weil darauf auch die Umrisse des Kosovo unter den serbischen Nationalfarben zu sehen ist, leitete der Fussball-Weltverband am Samstag Ermittlungen ein. Der kosovarische Verband FFK hatte die Fifa bereits zuvor aufgefordert, die Serben zu sanktionieren.