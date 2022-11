Alkoholverbot an WM in Katar: So reagieren die Fans

Am Sonntag beginnt die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Den Fans aus der ganzen Welt droht wegen des Alkoholverbots im Stadion ein leerer Blick in den Bierbecher. So fallen die Reaktionen aus.

WM in Katar : «Fussball und Bier gehören zusammen» – so reagieren Fans auf Alkoholverbot

1 / 5 Ausser in der Fanzone in Doha gibt es keinen Alkohol an der WM. IMAGO/PA Images Die Bierfreunde sitzen in den Stadien auf dem Trockenen. IMAGO/Zoonar Auch vor den Stadien wird kein Alkohol ausgeschenkt. IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Die Fifa verbannt Alkohol aus den WM-Stadien.

Dies passiert auf Druck der katarischen Königsfamilie.

Die Fangemeinschaft zeigt sich alles andere als erfreut über diesen Entscheid.

Bier in Fussballstadien hat eine lange Tradition. Dementsprechend ist es verwunderlich, dass es nun an der am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaft in den Stadien keinen Alkohol geben soll. Doch wie ein Bericht der «New York Times» zeigt, sitzen die Fans an den Spielen auf dem Trockenen. Die Königsfamilie Katars hat die Fifa dazu aufgefordert, ein Alkoholverbot durchzuringen.

Auch vor dem Stadion soll man vergebens nach Alkohol suchen, nur in der Fanzone in Doha gibt es Bierausschank. Die Fifa ist eingeknickt und folgt somit den Forderungen der katarischen Königsfamilie. Die Fans aus der ganzen Welt reagieren hämisch und verärgert über den Entscheid.

So reagieren Fans auf das Alkoholverbot

User Karl Renar schreibt auf Twitter: «Das ist Karma, das der Fifa in den Ar*** beisst, eine lächerliche Entscheidung, das Turnier überhaupt an Katar zu vergeben.» Er hoffe, dass Budweiser die Fifa verklagen werde.

Richard Chambers, Korrespondent bei «Virgin Media News» in Irland, sieht ein Problem in den Zusicherungen Katars, die nun nicht eingehalten werden. «Ein grosses Problem – nicht das Bier an sich, sondern die Tatsache, dass es ein Signal sendet, dass alle Garantien oder ‹Zusicherungen› darüber, was bei der Weltmeisterschaft in Katar erlaubt sein wird und was nicht, das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind.»

Userin Patricia geht es in erster Linie nicht um das Bier, sondern darum, dass Katar einfach macht, was es will. Sie schreibt: «Es geht nicht um das Bier. Es geht darum, dass man den Fans, der Fifa und den Sponsoren etwas versprochen hat und dann sofort den Teppich unter den Füssen wegzieht.» Dies zeige, dass ihnen die Fans egal seien. Dasselbe gelte für die Unterkünfte, das Essen und die Stadien. Das sei alles eine Farce.

«Bier und Fussball gehören zusammen»

Twitter-User Greg Double macht sich mit einem Meme darüber lustig, dass in den Luxus-Lounges in den Stadien trotzdem Alkohol ausgeschenkt werden darf. Diese Lounges sind vor allem für Fifa-Funktionäre und sehr wohlhabende Fans gedacht.

Für Heiner Schrewe ist das Alkoholverbot ein Albtraum. Er schreibt: «Kein Bier, keine Chance! Ein Albtraum für alle Fans in den Stadien an der Fussball-WM. Katar ist kein trockenes Land. Fussball und Bier gehören zusammen, zusammen mit einer ordentlichen Wurst! Ein guter Grund mehr, die WM zu boykottieren, auch im Fernsehen!»