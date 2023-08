Fifa reagiert: So verrückt ist das Fussball-Transfersystem

Der Transferwahnsinn im Fussball ist auch in diesem Sommer in vollem Gange.

Unter anderem damit, dass künftig immer der Kunde eines Agenten dessen Honorare bezahlen muss. So wie es mit den meisten Dienstleistungen in unserem Alltag der Fall ist. Das schafft Transparenz, vor allem für die Spieler, die dann die Beweggründe ihres Agenten nachvollziehen können.

Oft ist das für Spieler leider unklar. In vielen Fällen ist ein Berater von einem Spieler engagiert, bezahlt wird er oder sie aber vom Club. Der Anreiz für einen Agenten sollte aber sein: Das ist das Beste für meinen Spieler, also ist es das Beste für mich. Aktuell wollen manche Berater aber ihre Spieler so oft transferieren wie möglich, damit sie selbst bei jedem Wechsel finanziell profitieren. Es geht hier nicht um Waren – es geht um Menschen, oft junge Menschen.

Nicht zwingend – die Fifa führt einfach klare und transparente Regeln ein. Für die ersten 200’000 Franken Jahreslohn kann der Berater jährlich fünf Prozent Anteile verlangen, bei allem darüber hinaus, was noch dazu kommt, nur noch drei Prozent. Wenn ein Berater den Club und den Spieler vertritt, kann er maximal das Doppelte verlangen. Was ein Berater so letztlich verdienen kann, bleibt also nach oben völlig offen.