Katar 2022: Fifa bestraft Serbien für Fahne an WM

Katar 2022 : Fifa bestraft Serbien-Verband für provokante Fahne in Garderobe

Vor dem WM-Spiel gegen Brasilien tauchte in der Kabine der Serben eine brisante Fahne auf, die den serbischen Verband nun 20’000 Franken kostet. Auch Kroatien und Saudiarabien werden von der Fifa bestraft.

Diese Flagge in der serbischen Garderobe vor dem Spiel gegen Brasilien kostet Serbiens Verband 20’000 Franken.

Die Fifa hat die Verbände Kroatiens und Serbiens wegen Verstössen gegen die Disziplinarregeln mit Geldstrafen belegt. Serbiens Verband muss 20’000 Franken Strafe bezahlen. Vor dem Spiel gegen Brasilien (0:2) war in der serbischen Kabine eine Flagge aufgehängt worden, auf der die Umrisse Kosovos in den serbischen Farben sowie die Botschaft «Niemals aufgeben» abgebildet waren. In den sozialen Medien tauchte davon ein Foto auf und kreierte grossen Wirbel.