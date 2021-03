Mehrere Vergehen : Fifa verhängt Millionen-Busse und Sperre gegen Sepp Blatter

Gegen Sepp Blatter und den ehemaligen Fifa-Generalsekretär Jerôme Valcke wurden weitere Sperren verhängt. Blatter und Valcke werden mehrere Vergehen zur Last gelegt.

Die Ethikkommission des Fussball-Weltverbandes hat weitere Strafen gegen den früheren FIFA-Präsident Joseph Blatter und den ehemaligen Generalsekretär Jerôme Valcke verhängt. Die beiden Funktionäre wurden jeweils für sechs Jahre und acht Monate für nationale und internationale Fussball-Tätigkeiten gesperrt und zudem mit einer Geldstrafe von jeweils einer Million Schweizer Franken belegt. Blatter und Valcke werden mehrere Vergehen zur Last gelegt, wie etwa Interessenkonflikte oder das Angebot beziehungsweise die Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen. Das teilte die FIFA am Mittwoch mit.

Da die früheren FIFA-Bosse aktuell noch eine Strafe verbüssen, treten die Sanktionen erst nach deren Ablauf in Kraft. Im Fall Blatter also ab dem 8. Oktober 2021, bei Valcke läuft die erste Sperre erst am 8. Oktober 2025 ab.