WM 2022: Fifa verstösst bei Messi-Umhang gegen die eigenen Regeln

Infantino hilft : Fifa verstösst bei Messi-Umhang gegen die eigenen Regeln

Kurz bevor Lionel Messi den WM-Pokal in die Höhe strecken konnte, legte ihm der Emir von Katar einen Umhang um. Damit verstiess er gegen das Reglement der Fifa.

Lionel Messi war am Ziel angelangt. Der 35-Jährige holte mit Argentinien den lang ersehnten WM-Pokal. In seiner Heimat löste es riesige Freude aus. Millionen Argentinier strömten auf die Strassen, um den Titel zu feiern. Messi strahlte mit dem WM-Pokal um die Wette. Bevor der Argentinier den sechs Kilo schweren Pokal aber in die Hand nehmen durfte, wurde Messi noch eine zweifelhafte Ehre zuteil.