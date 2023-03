«Anderi Liga»: Fifa-Gala, Messi und Beruhigungstee

«Anderi Liga» : Fifa-Weltgoalie Martinez? «Der ist nicht mal unter den Top 20 der Welt»

In der neuesten Folge des Fussball-Podcasts «Anderi Liga» sprechen 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Journalist Fabian Ruch unter anderem über die Fifa-Best-Gala.

NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch (l.) und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann bei «Anderi Liga». 20 Min

Lionel Messi ist Fifa-Weltfussballer. Für 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch eine nachvollziehbare Wahl, wie sie im Fussballpodcast «Anderi Liga» sagen. Anders sieht es bei der Wahl zum Weltgoalie aus: Der argentinische Weltmeister-Keeper Emiliano Martínez. «Im besten Fall eine fragwürdige Entscheidung», so Wedermann. Nur weil dieser ein paar Penaltys gehalten habe an der WM in Katar. Ruch formuliert es noch kritischer: «Martinez ist nicht mal unter den Top 20 der besten Goalies der Welt.» Auch die Hintergründe zum möglichen Gala-Boykott der Superstars von Real Madrid werden besprochen.

Zudem debattieren Ruch und Wedermann über ihre Lieblingsspieler von Zico über Ronaldo zu Klinsmann oder dem aktuellen GC-Spieler Morandi. Ebenfalls wird aufgeklärt, wieso «Anderi Liga»-Zuhörer einen Beruhigungstee empfohlen haben.

Podcast «Anderi Liga»

Fliegt schon bald der nächste Trainer in der Super League?

Tobias Wedermann freut sich derweil darüber, dass «Anderi Liga» an den ersten Suisse Podcast Awards nominiert wurde als bester Sport-Podcast. Er war am Sonntag beim Bundesliga-Spitzenspiel Bayern - Union Berlin und erzählt von seinen Erlebnissen in München. Auch das spannende Meisterrennen in der Bundesliga ist Thema, sowie die Europa-League-Begegnung Freiburg gegen Juventus, die Ruch in Kindheitserinnerungen schwelgen lässt.

Selbstverständlich werden auch die aktuellen Brennpunkte aus der Super League analysiert. Einig sind sich die beiden Podcaster darüber, welcher Trainer in der Schweiz bald entlassen werden könnte – kleiner Spoiler: Er ist Trainer bei einem Zürcher Club. Auch die neuste Trainerentlassung in Sion wird besprochen. «Wenn du als Coach ein Team übernimmst und in sechs Spielen keinen Sieg holst, ist das schon sehr bitter», sagt Wedermann. Er und Ruch sind sich zudem weiterhin einig, dass der FC Basel in dieser Saison trotz grosser Unruhe noch viel erreichen kann.

