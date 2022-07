Neue Technologie : Fifa setzt an der WM in Katar auf neue Abseits-Technologie

In Katar bekommen die Schiedsrichter erstmals bei einer WM bei Abseits-Entscheidungen Hilfe durch ein halbautomatisches System. Werden bald Roboter alle Entscheidungen treffen?

Mit halbautomatischer Abseits-Technologie will die Fifa bei der WM die Entscheidungen der Videoschiedsrichter schneller und zuverlässiger machen. Wie der Fussball-Weltverband am Freitag mitteilte, wird das System bei den 64 Turnier-Partien in Katar zum Einsatz kommen. «Wir sind bereit, es zu nutzen. Wir sind zufrieden mit den Testergebnissen, wir setzen unsere Arbeit fort», sagte Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina in einem digitalen Mediengespräch zu der neuen Technologie. «Wir wollen akkurate Entscheidungen», fügte der Italiener an.