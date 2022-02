Ukraine-Krieg: Fifa will Russland für Fussball-WM suspendieren

Weltverband knickt ein : Fifa will Russland für Fussball-WM suspendieren

Der Fussball-Weltverband will Russland wegen der Invasion in die Ukraine von seinen Wettbewerben ausschliessen. Damit dürfte die russische Nationalmannschaft auch die WM verpassen.

1 / 3 Nun also doch: Fifa will Russland offenbar aus dem Fussball draussen haben. imago images/ULMER Pressebildagentur Heisst: Russland dürfte weder an den WM-Playoffs noch an der WM in Kater teilnehmen. REUTERS Ein Bild von der WM 2018 in Russland: Fifa-Präsident Gianni Infantino und Russlands Machthaber Wladimir Putin posieren vor der Kamera. imago images/ULMER Pressebildagentur

Darum gehts Die Fifa gibt dem internationalen Druck aufgrund der russischen Ukraine-Invasion nach.

Der Fussball-Weltverband schliesst Russland aus seinen Wettbewerben aus.

Damit würde das russische Nationalteam die WM-Playoffs und auch die WM in Katar verpassen.

Das IOC hatte am Montagnachmittag die Verbände dazu aufgefordert, Russland zu boykottieren.

Der Fussball-Weltverband Fifa will Russland nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wegen der Invasion in die Ukraine von seinen Wettbewerben suspendieren. Damit dürfte die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen. Sowohl bei der Fifa wie auch bei der Europäischen Fussball-Union Uefa wurden für den Montagabend weitere Beschlüsse für den Umgang mit den russischen Mannschaften erwartet.

Erst am Sonntag hatte die Fifa entschieden, dass Russland vorerst keine internationalen Fussball-Wettbewerbe mehr auf eigenem Gebiet austragen darf. Heimspiele der Sbornaja sollten demnach nur noch auf neutralem Boden und ohne Zuschauer stattfinden. Nun beabsichtigt der Weltverband noch härtere Sanktionen für das Land.

Fifa zunächst mit Mini-Sanktionen

Die Fifa hatte sich am Donnerstag zunächst in eine Beobachterrolle zurückgezogen – meldete sich aber am Sonntagabend per Statement. Zwar kündigte der Weltverband Massnahmen an, aber keine drastischen, wie gefordert wurden. Die Fifa beschloss, dass internationale Spiele nicht in Russland, sondern an einem neutralen Ort und ohne Zuschauer ausgetragen werden. Ausserdem hiess es, Russlands Nationalteam dürfte nicht als Russland, sondern nur als RFU (Football Union of Russia) antreten. Zudem werde keine russische Flagge gehisst und auch die Nationalhymne nicht gespielt, teilte die Fifa mit.



Zuvor hatten angeführt von Polen bereits mehrere Länder angekündigt, wegen des Krieges in der Ukraine nicht mehr gegen Russland antreten zu wollen. Neben den Gegnern bei den WM-Playoffs – Polen, Tschechien und Schweden – verkündeten auch die Fussballverbände von Dänemark, Norwegen und der Schweiz einen derartigen Schritt.

Zieht Uefa nach?

Auch vom europäischen Kontinentalverband Uefa werden weitere Sanktionen gegen russische Teams erwartet. Uefa-Vizepräsident Zbigniew Boniek will russische Teams von allen internationalen Fussball-Wettbewerben ausschliessen. Das sagte der frühere polnische Weltklassespieler am Montag in einem Interview auf der Homepage des italienischen Verbandes (FIGC).



«Heute ist im Fussball kein Platz für Russland, ein Land, das ein anderes überfallen hat», wurde der 65-Jährige zitiert. Laut Boniek sollten russische Mannschaften keine Partien spielen dürfen, «und das nicht nur als Strafmassnahme, sondern auch aus Sicherheitsgründen». Er meinte damit Reisen oder logistische Massnahmen.

IOC ebnete den Weg

Bundesligist RB Leipzig rechnet demnach mit der Absage des Europa-League-Achtelfinalspiels gegen Spartak Moskau. Nach dpa-Informationen gab es seit Tagen entsprechende Beratungen nach dem militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Das Internationale Olympische Komitee hatte am Montag den Weg für weitere Massnahmen frei gemacht. Nach dem Willen des IOC sollen Sportler und Funktionäre aus Russland und von seinem Verbündeten Belarus nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Diese Empfehlung sprach die IOC-Spitze an alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen aus.

