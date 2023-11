Fifa WM Saudiarabien 2034: Die Vergabe polarisiert

Konkurrenzlos – so könnte man die WM-Vergabe 2034 an Saudiarabien wohl am besten bezeichnen. Der Wüstenstaat erhielt nach dem Rückzug Australiens am Dienstag die Fussball-WM in elf Jahren zugesprochen, vorbehaltlich der Zustimmung des Fifa-Kongresses. Das sorgt für viele Diskussionen – oft geht es dabei um Menschenrechte.

Für den Chef von Human Rights Watch Deutschland ist eine Fussball-WM in Saudiarabien ein Unding. «Gar nichts» halte er von einer Weltmeisterschaft dort 2034, sagte HRW-Deutschland-Direktor Wenzel Michalski in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Eine WM in Saudiarabien würde für ihn eigentlich Betrug an all denjenigen bedeuten, die der Fifa glauben würden, die sich gegebenen Menschenrechtsstandards auch zu verwirklichen. Schon im Zuge der WM Ende vergangenen Jahres in Katar hatte es massive Kritik an der Fifa gegeben. Er wolle die beiden Länder gar nicht vergleichen, sagte Michalski. Die Menschenrechtssituation in Saudiarabien sei aber noch ein Grad schlimmer als in Katar.