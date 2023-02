Dachshund «Fifi» reist in Businessklasse von Hongkong nach Paris

Auf diesen Hund sind wohl nicht nur andere Vierbeiner, sondern auch einige Menschen richtig neidisch: Während eines Flugs der Turkish Airlines von Hongkong nach Paris im Januar ging es dem Dachshund «Fifi» sichtlich wohl. Das Video davon, wie der Hund tiefenentspannt in der Businessklasse schläft, wurde auf Tiktok inzwischen fast elf Millionen Mal angeschaut. Die User gönnen Fifi zwar die Luxusreise, nicht wenige von ihnen wünschten sich jedoch, dass sie auch mal in den Genuss der Businessklasse kommen könnten.

«Fifi» posiert auch vor der Hongkonger Skyline

Der Luxus-Hund ist dabei nicht unbekannt: Unter dem Instagram-Account «fifilittledarling», der von seiner «Hundemutter» kuratiert wird, folgen mehr als 15’000 User dem Jetset-Leben des Dachshunds. Dabei zeigt seine Besitzerin ihn gerne auch mal in Gucci-Kleidern oder mit einem Hermès-Halsband und posiert mit Fifi an den Stränden Hongkongs oder vor der Skyline.

Seine Besitzerin erzählt: «Fifi kommt gut mit Katzen aus und isst gerne ihr Katzenfutter». Die Besitzerin und ihr Partner haben den vierjährigen Fifi im Jahr 2019 adoptiert. Gemäss den Instagram-Informationen ist Fifi gar ein Therapiehund. «Fifi therapiert freiwillig Kinder und Erwachsene. So will er Menschen helfen, sich besser zu fühlen», schreibt die Besitzerin.

Bei Swiss müssen Hunde in der Tasche bleiben

Doch: Nicht überall dürfen es sich Hunde in der Businessklasse so gut gehen lassen. Eine Userin schreibt in den Kommentaren: «Ich bin gerade mit Swiss Business geflogen und es war ein Alptraum für meinen Hund. Er musste zehn Stunden lang in der Tasche bleiben, ich hatte auf mehr Toleranz gehofft.» Sie fragt: «Kann man den Hund bei der Turkish Airlines ausserhalb der Tasche halten oder war das nur eine Ausnahme?»