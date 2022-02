Plumpe Zensur : «Fight Club» bekommt in China nach scharfer Kritik sein Originalende zurück

«Fight Club» wurde in China seines zivilisationskritischen Endes beraubt. Das hat für eine Protestwelle gesorgt. Nun wird der Kultfilm aus 1999 wieder in der Originalfassung gezeigt.

Das von Durden aufgegleiste Projekt will mit diversen Aktionen die öffentliche Ordnung stören, am Ende steht ein grossangelegter Anschlag auf Banken und Kreditinstitute.

Nach heftiger Kritik von Internet-Nutzern und -Nutzerinnen an besonders plumper Zensur hat der Kultfilm «Fight Club» in China sein Originalende zurückbekommen. Die chinesische Streaming-Plattform Tencent Video begann am Montag damit, den Film von Starregisseur David Fincher in voller Länge und damit samt seiner zivilisationskritischen Schlussszene auszustrahlen. Falls du den Film aus 1999 noch nicht gesehen hast, folgt nun eine Spoilerwarnung.



Tencent hatte im vergangenen Monat die Szene durch eine Art Epilog ersetzt, wonach die Polizei die Anschlagspläne des Filmhelden vereitelt. In der düsteren Schlussszene des Originals bringt der von Edward Norton gespielte namenlose Erzähler sein eingebildetes Alter Ego Tyler Durden (gespielt von Brad Pitt) um und sieht dann dabei zu, wie Bomben mehrere Hochhäuser zerstören. Der Plan der Filmfigur, die moderne Zivilisation zu Fall zu bringen, scheint also aufzugehen.