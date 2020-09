Das personal in einem Lebensmittelgeschäft hatte die Luzerner Polizei alarmiert. Diese konnte die drei Männer ferstnehmen.

Im vergangenen Juni wurden die drei mutmasslichen Täter in Nottwil LU (Bild) festgenommen.

Mindestens 124 Kilogramm Fleischsollen drei Männer in den Kantonen Luzern, Aargau und Bern gestohlen haben.

Fast zwei Dutzend Mal haben sie zugeschlagen: Die Luzerner Polizei hat drei mutmassliche Diebe festgenommen, die in mehreren Geschäften Fleisch gestohlen haben. «Die Männer haben seit Dezember 2019 in verschiedenen Lebensmittelgeschäften teures Qualitätsfleisch entwendet», teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit.