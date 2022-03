150’000 Fr. fehlen : Filialleiter verspielt Geld von Laden in Casino

Ein Mann (29) entnahm regelmässig Bargeld aus dem Tresor eines Detailhändlers im Kanton St. Gallen, um damit seine Spielsucht zu finanzieren. Nun wurde er per Strafbefehl verurteilt.

Ein Teil davon wurde auch in Onlinecasinos eingesetzt (Symbolbild).

Statt es dem Arbeitgeber zukommen zu lassen, hat ein Filialleiter Geld aus den Kassen in Casinos eingesetzt.

Während eines halben Jahres hat ein heute 29-jähriger Mann in einem Elektrofachgeschäft regelmässig Geld aus Couverts, die im Tresor des Arbeitgebers lagen, an sich genommen und dieses bei Glücksspielen eingesetzt. Eigentlich hätte er das Geld, das aus den Kassen des Geschäfts stammte, in sogenannte Safebags legen sollen und diese einem Drittunternehmen übergeben müssen, welches die Einnahmen der Filiale auf das Konto des Arbeitgebers einzahlte.