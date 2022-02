Finale - Filip Pavlovic ist der neue Dschungelkönig

Manuel Flickinger (33) landete auf den dritten Platz. Er ist deutscher Reality-TV-Darsteller und Crossdresser, der im Jahr 2019 durch seine Teilnahme in der Datingshow «Prince Charming» von RTL+ bekannt wurde.

Knapp verfehlt hat die Dschungelkrone auch Eric Stehfest (32). Er ist deutscher Schauspieler und Autor. So spielte er etwa bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» mit. Im Dschungelcamp hatte der 32-Jährige sorgte der Schauspieler ganz schön für Chaos.

Filip Pavlovic (27) ist der Sieger. Er wurde im Jahr 2018 als Drittplatzierter der Reality-Show «Die Bachelorette» und gewann 2020 die Show «Like Me – I’m Famous».

Am Samstagabend lief auf RTL das Finale.

Die diesjährige Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» fand nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika statt.

Es ist soweit: Nach sechzehn anstrengenden Tagen in der Wildnis Südafrikas wurde am Samstagabend der Gewinner der diesjährigen Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» gekürt. Es ist Filip Pavlovic. Der 27-Jährige konnte sich gegen die elf restlichen Kandidatinnen und Kandidaten – Lucas Cordalis konnte aufgrund eines positiven Corona-Tests von Anfang an nicht ins Dschungelcamp einziehen – durchsetzen und darf sich nun offiziell als König des diesjährigen Dschungelcamps bezeichnen.