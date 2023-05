Filip Stojilkovic spricht über Aufstieg mit Darmstadt

Bei Schlusspfiff brachen vergangenen Freitag in Darmstadt alle Dämme.

Schöne Szenen im Stadion am Böllenfalltor.

Filip Stojilkovic spielt kommende Saison mit Darmstadt 98 in der 1. Bundesliga.

Ein Aufstieg in die 1. Bundesliga ist nicht etwas Alltägliches. Als ich zu Darmstadt kam, glaubte ich von der ersten Minute an an den Aufstieg. Nun ist es endlich geschafft!