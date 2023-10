Filip Ugrinic: Verliert Schweiz YB-Juwel an Serbien?

Filip Ugrinic ist bei YB in dieser Saison bislang der Mann der grossen Spiele. Beim Sieg gegen Maccabi Haifa steuerte er ein Tor bei, beim über 30-Millionen-schweren Einzug in die Champions League und auch in der Gruppenphase der Königsklasse spielt der 24-Jährige gross auf. Mit einem Assist beim 1:3 gegen RB Leipzig und mit dem Tor zuletzt beim 2:2 im Hexenkessel von Belgrad gegen Roter Stern (Ugrinics Lieblingsclub als Kind) stellte Ugrinic sein grosses Potenzial unter Beweis. Dennoch fehlt er im Nati-Aufgebot für die anstehenden Partien in der EM-Qualifikation.