Getöteter Nigerianer: «Filippo hat alles zerstört» – Freundin des Italieners sagt bei der Polizei aus

Die Tat ereignete sich tagsüber am Freitag in einer belebten Einkaufsstrasse.

Elena D. kann nicht fassen, dass der Mann, den sie bis jetzt so liebte, zu einer solchen Tat fähig war. Ihr Partner Filippo F. hat den Nigerianer Alika Ogorchukwu auf offener Strasse zu Tode geprügelt. Bei ihrer Einvernahme durch die Carabinieri erzählte die 45-jährige Frau aus dem mittelitalienischen Civitanova Marche, wie sich die Wege der beiden Männer am Freitag kreuzten – und wie ihr Partner plötzlich austickte.

Der Nachmittag hatte angenehm begonnen, schilderte Elena D. gegenüber der Polizei. Das Paar war in die Stadt gegangen, um neue Hosen für den 32-jährigen Filippo zu kaufen, wie «Corriere della Sera» berichtet. Schon beim Bahnhof waren die beiden von dem an Krücken gehenden Nigerianer angesprochen worden. Alika Ogorchukwu war nach Angaben von Elena in der Kleinstadt bekannt, weil er mit seiner «lauten und etwas aufdringlichen Art» in die Geschäfte ging und die Leute anhielt und um Almosen bat.