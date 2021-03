Zürcher FDP-Politiker : Filippo Leutenegger will weitere vier Jahre Stadtrat bleiben

Der 68-jährige Filippo Leutenegger tritt für eine weitere Amtsperiode als Zürcher Stadtrat an.

Es sei derzeit in Zürich «in», alles gratis zu verlangen: «gratis in die Badi, gratis den öffentlichen Verkehr benutzen und so weiter». Mit einer solchen Gangart würde der Staat überfordert, «und wir laufen langfristig in eine Überschuldung», sagte Leutenegger in der Zeitung weiter. Er hoffe, dass die Bevölkerung sehe, dass es auch liberale Stimmen brauche.